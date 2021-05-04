全球防疫计画筹资不足 世卫组织吁G7行动

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（法新社日内瓦3日电） 世界卫生组织（WHO）今天恳请七大工业国集团（G7）尽全力为全球摆脱新型冠状病毒疫情提供资金，并警告，若不加把劲，就解决不了危机。

世卫组织表示，G7有能力为对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）所需的疫苗、筛检和治疗出资，也有能力消除妨碍加速生产的障碍。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）呼吁G7在6月11日到13日的峰会上采取果断行动。这场峰会将于英国的康瓦尔（Cornwall）举行，由首相强生（Boris Johnson）主持。

谭德塞在记者会中说：「G7国家是全球经济暨政治领袖，也是全球许多疫苗制造厂的所在地。我们只能靠这些国家的领导力来解决疫苗危机。」

用于研发及配送疫苗、筛检工具和疗法的「加速取得COVID-19防疫配套计画」（Access to COVID-19 Tools Accelerator, ACT Accelerator），今年应达到220亿美元的筹款目标，目前仍短少190亿美元。

另外，明年还需35亿到45亿美元，以确保全球多数成人获得免疫。

英国前首相布朗（Gordon Brown）支持谭德塞的说法，称这场疫情已成「人祸」，呼吁各国领袖立即采取果决行动。布朗曾于2009年主持20国集团（G20）峰会，寻求摆脱全球金融危机。

他说：「我要告诉G7国家…你们有力量、也有能力，透过公平的共同负担方案，支付近2/3的计画经费，取得具有历史意义的突破。」

布朗认为，依据国家收入、财富和恢复贸易后的利益，美国应支付27%费用；欧洲应付23%；日本6%；英国5%；加拿大、韩国、澳洲各2%。

布朗还表示，他感觉到美国政府近日对疫苗生产许可协议和智财权暂时豁免的态度出现转变，应有助于扩大疫苗产量。

根据法新社自行统计，迄今，全球已施打近12亿支COVID-19疫苗，但仅有0.2%是在29个最低收入国施打，而这29国的人口合计占全球的9%。

© 2021 AFP