全球首个完成脸手移植手术权威辞世 享寿80岁

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（法新社里昂11日电） 法国移植权威杜伯纳（Jean-Michel Dubernard）是全球首个完成手部和脸部移植手术的先驱，他的友人今天证实，杜伯纳不幸辞世，享寿80岁。

法新社报导，这位要求匿名的友人透露，杜伯纳与家人出游，10日晚间在伊斯坦堡（Istanbul）的机场晕倒。杜伯纳往昔在法国东南部的里昂（Lyon）行医期间，成为享誉法国医界的人物之一。

1998年9月，他完成全球首例手部移植手术，受益者是来自纽西兰的男子，轰动医学界而声名大噪。

当时杜伯纳带领由国际专家组成的团队，接合病患前臂的两块骨头，还有动脉、静脉、神经、肌腱、肌肉和皮肤，整个手术过程长达13小时。

2005年11月，杜伯纳德完成首个脸面局部移植手术而声望如日中天，他把某个脑死器捐者的鼻子、嘴唇和下巴，移植给被狗咬伤的法国失婚妇女迪诺瓦（Isabelle Dinoire）。

当时64岁的杜伯纳说：「我们期盼藉由这些医疗新科技带给世界各地的人们希望。」

「费加洛报」（Le Figaro）报导，2008年杜伯纳曾获颁梅达华奖（The Medawar Prize），以表彰他在移植领域的杰出贡献。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP