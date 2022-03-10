全球首例基因改造猪心移植患者 术后两个月去世

（法新社华盛顿9日电） 美国马里兰大学医学中心今天表示，两个月前率先接受基因改造猪只心脏移植创下医学里程碑的病患，已于昨天过世。

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这位患者成功接受猪心移植，让医界燃起了一线希望，认为未来可透过跨物种器官捐赠，解决人类器官捐赠长期短缺问题，移植团队也对未来成功移植感到「乐观」。

马里兰大学医学中心（University of Maryland Medical Center）发表声明说，57岁的患者班奈特（David Bennett）1月7日接受移植，3月8日过世。

院方发言人告诉法新社，「他过世时没有明显死因」，还说医师正在检视班奈特状况，研究结果将发布在医学期刊。

然而，马里兰大学医学中心异种生物心脏移植计画主任莫修丁（Muhammad Mohiuddin）发布影片说，班奈特有「感染状况」。他说：「我们很难在控制他的免疫抑制与感染上维持平衡。」

班奈特的病况是在数天前开始恶化。在他的身体明显无法复元后，院方将他转至安宁照护。根据院方声明，他临终前还能跟家人谈话。

院方又说，手术后，移植到他体内的心脏良好运作数周，没有任何排斥迹象。

班奈特能够陪伴家人，参与物理治疗，观看超级杯（Super Bowl）美式足球赛，还常提到想回家看看他的狗。

率领移植手术的外科医师葛瑞菲斯（Bartley Griffith）说：「他是一名勇敢且高尚的患者，一直奋战到最终。我们向他的家人表示诚挚的哀悼。」

班奈特是在2021年10月进入马里兰大学医学中心。当时他卧病在床，必须使用紧急维持生命机器，遭判定无法接受人类移植。医师通常是在受赠者健康状况非常不佳时才会做出这种决定。

莫修丁说，移植团队从这次经验「获得珍贵见解」，「我们仍感到乐观，打算持续从事未来的临床试验」。

根据美国媒体报导，班奈特1988年因刺伤一名男子数刀遭到定罪。遇刺男子瘫痪，必须坐轮椅，之后于2005年过世。

医学伦理学家认为，一个人的犯罪前科不应影响他未来的治疗。

© 2022 AFP