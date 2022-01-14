全球首宗叙利亚政府虐民审判 前上校判终身监禁

（法新社科布伦兹13日电） 前叙利亚上校拉斯兰遭控在大马士革一间拘留中心监督虐待、谋杀被拘留者的行为，德国法院今天在全球首宗叙利亚内战相关违反人道罪审判中，判处拉斯兰终身监禁。

广告 继续浏览后续

德国法院这一判决，意味全球首个针对叙利亚政府施虐民众行径的审理来到终点；受害者将此「历史性」判决称为正义的胜利。

58岁的拉斯兰（Anwar Raslan）因2011年和2012年在大马士革的「哈蒂柏（Al-Khatib）拘留中心」（又称251处，Branch 251）监督谋杀27人、施虐4000人，而被判有罪。

拉斯兰2012年自叙利亚政权叛逃后，赴德国寻求庇护，并于2019年2月于柏林被捕。

科布伦兹（Koblenz）法庭称拘留中心「条件极糟」，审判期间，超过80名证人作证；审判长柯贝（Anne Kerber）表示，尽管这些人「非常害怕叙利亚政权，无论是为自己还是为其家人」，他们还是站上证人席。

柯贝说，叙利亚总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）政权诉诸「暴力」和「使用大量军火」来镇压2011年3月爆发的抗议活动。

柯贝表示，被拘留者在不卫生、拥挤不堪的牢房中无法坐下或躺下，他们不仅「遭虐，还挨饿、难以（呼吸）空气」。

法庭宣判时，拉斯兰维持冷漠，他穿着一件绿色冬季外套，透过耳机聆听判决。

检察官说，拉斯兰在狱中监督强暴和性虐待，以及电击、用拳头、电线和鞭子殴打被拘留者，并剥夺其睡眠。

出庭作证的受害者谢特（Firas al-Shater）说，拉斯兰被判终身监禁「无法与他们对我们所做之事相比」，但这是对民主的支持。

另一名受害者穆克达（Wassim Mukdad）对判决感到宽慰，「它传递出的讯息是，在叙利亚发生的酷刑和罪行是违反人道罪，作恶者必须为此付出代价」。

叙利亚律师彭尼（Anwar al-Bunni）在德国一家DIY商店与拉斯兰相遇时，认出了拉斯兰是将他送进监狱的人，他为「正义的胜利」感到非常高兴，「我很高兴…这是叙利亚和叙利亚未来的胜利」。

联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）称此判决为「向前迈进的里程碑一步」；人权观察（Human Rights Watch）提供了审判中的一些证据，执行主任罗思（Kenneth Roth）形容这项判决「具历史意义」。

法院2020年4月就此案展开审理，除拉斯兰，还有一名被告贾里柏（Eyad al-Gharib），他被控协助逮捕抗议者并送往拘留中心。

去年，贾里柏被判4年半徒刑，那是全球第一起针对巴夏尔．阿塞德政府虐民行径的法律判决。

© 2022 AFP