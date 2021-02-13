全球首支比特币ETF 加拿大监管机构批准上市

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（法新社渥太华12日电） 加拿大主要证券监管机构已经批准推出全球第一个比特币指数股票型基金，让散户投资人有更多管道接触这种蓬勃发展的加密货币。

安大略省证券委员会（Ontario Securities Commission）批准资产管理公司Purpose Investments Inc.在多伦多证券交易所（Toronto Stock Exchange）推出Purpose比特币指数股票型基金（Purpose Bitcoin ETF）。

Purpose Investments发言人告诉法新社，Purpose 比特币指数股票型基金「最早可自下周起」以BTCC的交易代码开始交易。

Purpose Investments在声明中说：「Purpose指数股票型基金将领先全球直接投资实物交割的比特币，而非衍生品，让投资人能轻松且高效率地取得新兴加密货币资产类别，不必承担保管数位钱包资产的相关风险。」

双子信托公司（Gemini Trust Company）将成为Purpose比特币指数股票型基金的附属托管人，经营工作将交由加拿大帝国商业银行梅隆全球证券服务公司（CIBC Mellon Global Securities Services）负责。

2009年问世的比特币，自去年3月起迅速飙升，当时价格为5000美元，在线上支付平台PayPal宣布让帐户持有人使用加密货币激励下，助长了它的涨势。

美国亿万富翁马斯克（Elon Musk）的电动车大厂特斯拉（Tesla）本月8日宣布已砸下15亿美元投资比特币后，比特币当天闻讯大涨至破纪录的近4万5000美元。

© 2021 AFP