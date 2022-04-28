全球麻疹病例激增近8成 联合国忧其他疾病恐爆发

（法新社巴黎27日电） 联合国今天表示，今年全球麻疹病例数已激增近80%，儿童首当其冲，警告这可能是其他疾病也即将爆发的前兆。

广告 继续浏览后续

联合国儿童基金会（UNICEF）和世界卫生组织（WHO）在声明中表示，COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行阻碍了其他疾病的疫苗接种，威胁到数百万名儿童的生命安全。

麻疹是由麻疹病毒引起的疾病，传染性极强，主要攻击儿童，最严重的并发症包括失明、脑水肿、腹泻和严重的呼吸道感染。

根据UNICEF与世卫的新数据，今年1月和2月，世界各地通报1万7300例麻疹病例，去年同期则为9600例左右。

数据显示，在截至今年4月的过去12个月，一共爆发 21次大规模、具破坏性的麻疹疫情，大多发生在非洲和东地中海地区。

UNICEF免疫部门官员葛瑞格里（Christopher Gregory）告诉法新社，由于麻疹是「最具传染性的疫苗可预防疾病」，因此通常被用来当作警讯，「麻疹是我们所谓的『示踪剂』（tracer），显示出疫苗接种系统的弱点在哪里」。

他表示，在西非通报病例数增加后，黄热病是接下来可能爆发的疾病。

数据显示，索马利亚过去12个月的麻疹病例数最多，累计超过9000例，其次是叶门、阿富汗、奈及利亚和衣索比亚，这些国家内部都爆发冲突。

乌克兰2017至2019年间记录到欧洲最高的麻疹发病率后，目前的战争可能会使乌克兰的麻疹疫情卷土重来。

随着COVID-19疫情蔓延，2020年有超过2300万儿童错失常规疫苗接种，创下10多年最大数字。

UNICEF与世卫表示，疫情爆发之初，在43国的57个疫苗接种行动遭到搁置，时至今日仍未完成，冲击约2.03亿人，其中大多数是儿童。此外，COVID-19持续对医疗机构造成压力，让投入致命疾病疫苗接种工作的人力和注意力必须有所移转。

葛瑞格里说，儿童疫苗接种优先等级，起码应和完成COVID-19疫苗接种平起平坐。（译者：陈怡君/核稿：蔡佳敏）

© 2022 AFP