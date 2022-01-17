全球10大富豪疫情期间财产翻一倍 达1.5兆美元

（法新社巴黎17日电） 根据慈善机构乐施会（Oxfam）今天公布的调查，在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情肆虐期间，贫穷和不平等加剧，全球10大富豪持有的财富在这两年翻了一倍，达到1.5兆美元。

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乐施会（Oxfam）在2022世界经济论坛（World Economic Forum, WEF）视讯会议登场前发布报告说，这些富豪持有的财富从7000亿美元跃升至1.5兆美元（约新台币41.8兆元），平均每天增加13亿美元（约新台币362亿元）。他们的财富比全球最贫穷的31亿人所持有的总和还要多。

各国领袖与官员和其他知名人士本周将在这场视讯会议上讨论全球最迫切的问题，包括气候变迁和COVID-19疫苗分配不均。

受到疫情影响，原订今年1月在瑞士山区度假胜地达沃斯（Davos）举办的世界经济论坛年度会议将延至夏季举办。

致力减缓全球贫困的乐施会说，在疫情大流行期间，这些亿万富豪身家增幅超越了过去14年。

乐施会将这种不平等称为「经济暴力」，并表示每天有2万1000人因缺乏医疗照护、性别暴力、饥饿和气候变迁而丧命。

乐施会补充说，这场大流行病已使1.6亿人陷入贫困，随着不平等加剧，非白人少数民族和妇女首当其冲。

在此之前，乐施会2021年12月公布的研究发现，世界最富有人士在全球财富总额中所占的份额，在疫情大流行期间以破纪录速度飙升。

乐施会敦促各国展开税务改革，为全球疫苗生产、医疗照护、气候适应和减少性别暴力提供资金，以协助挽救生命。

乐施会基于可用的最新和最全面资料来源，并援引美国财经商业杂志富比世（Forbes）汇整的2021年全球富豪榜，计算出全球10大富豪持有的财富。

富比世列出的全球10大富豪分别为：特斯拉（Tesla）和SpaceX执行长马斯克（Elon Musk）、亚马逊（Amazon）创办人贝佐斯（Jeff Bezos）、谷歌（Google）共同创办人佩吉（Larry Page）和布林（Sergey Brin）、脸书（Facebook）执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）、微软（Microsoft）前执行长比尔盖兹（Bill Gates）和巴尔默（Steve Ballmer）、甲骨文（Oracle）前执行长艾里森（Larry Ellison）、美国股神巴菲特（Warren Buffett）和法国奢侈品集团酩悦轩尼诗－路易威登集团（LVMH）掌门人阿尔诺（Bernard Arnault）。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

© 2022 AFP