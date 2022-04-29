全球191起严重幼儿不明肝炎 欧洲疾管中心表忧心

（法新社斯德哥尔摩28日电） 欧洲疾病预防管制中心今天表示，不明原因的幼儿严重肝炎病例是「一起令人忧心的公共卫生事件」。

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根据欧洲疾病预防管制中心（ECDC）数据显示，自3月底以来，全球已通报191例肝炎病例，其中大多数在欧洲，其中有些病例会导致肝衰竭，需要肝脏移植。

欧洲疾病预防管制中心说，这种疾病「相当罕见」，但由于其潜在冲击，认定对儿童的风险「很高」。病因还不清楚。

欧洲疾病预防管制中心表示，这种疾病对欧洲儿童的风险无法准确评估，因为人与人之间传播的证据还不清楚，且欧盟病例「零星分布且趋势不明」。

有鉴于这个疾病的原因还不清楚，以及可能造成的潜在严重程度，欧洲疾病预防管制中心表示，疫情「构成令人忧心的公共卫生事件」。

苏格兰的肝炎病例从3月31日开始激增，到目前为止通报的191例肝炎病例中，有100多起发生在英国。

其他12个欧洲国家、美国、以色列和日本也通报进一步感染病例。

根据世界卫生组织，到目前为止至少有一名儿童死于这种神秘疾病。

大多数染病儿童不到10岁，许多未满5岁。染病儿童全都没有罹患其他基础疾病。

© 2022 AFP