全球8成新建燃煤电厂都在亚洲5国 违抗暖化目标

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（法新社吉隆坡30日电） 英国智库「碳追踪」（Carbon Tracker）今天公布报告称，全球80％的燃煤电厂新建计画都集中在5个亚洲国家，这类计画会阻碍各国实现抗暖化目标。

中国、印度、印尼、日本、越南等5国正计画新建逾600座燃煤电厂，发电总量可达到300吉瓦（GW，1吉瓦即为百万��），大约相当于日本的总发电量。

根据碳追踪的数据，燃煤电厂新建计画数量名列第一的中国不仅是全球最大煤炭消费国，也是温室废气最大排放国。虽然中国国家主席习近平承诺，将在2060年结束前实现碳中和，但该国兴建中的燃煤电厂计有368座，发电总量将达187吉瓦。

全球第二大煤炭消费国则是印度，该国计画再兴建92座燃煤电厂，发电总量约为60吉瓦。此外，印尼准备建造107座燃煤电厂，越南为41座，日本14座。

碳追踪分析，尽管气候变迁令人担心，但因游说、产业支持行动及电力供应安全顾虑，而致各国政府仍持续兴建燃煤电厂画。

碳追踪电力与公用事业部门主任范德尼恩（Catharina Hillenbrand Von Der Neyen）呼吁，各国政府应利用后疫情时代的激励性支出，为永续能源系统奠定基础。随着太阳能、风力等再生能源价格持续下降，未来「不论在经济或环保方面，燃煤发电都不会是明智选择」。

© 2021 AFP