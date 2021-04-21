全球COVID-19死亡逾304万例 确诊1亿4283万多

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（法新社巴黎21日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间21日10时（台湾21日晚间6时），全球至少304万6134人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿4283万8730例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球20日通报新增1万4019人病殁、78万7411起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（3321死）、印度（2023死）与美国（750死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计56万8470人病故、3179万3048例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（37万8003人丧生、1404万3076例确诊）、墨西哥（21万3048人丧生、231万1172例确诊）、印度（18万2553人丧生、1561万6130 例确诊）及英国（12万7307人丧生、439万3307例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有268人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（265人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（245人）、蒙特内哥罗（229人）和保加利亚（222人）。

从区域来看，欧洲累计103万3772死、4846万6671例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计87万3205死、2746万4329例确诊；美国和加拿大共计59万2177死、3292万9652例确诊。

亚洲共计30万3152死、2208万89例确诊；中东地区共计12万4213死、740万7425例确诊；非洲共计11万8586死、444万8710例确诊；大洋洲共计1029死、4万1859例确诊。

© 2021 AFP