全球COVID-19疫情逾1亿1026万确诊 244万多人病殁

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎19日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间19日11时（台湾19日晚间7时），全球至少244万1926人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿1026万2590例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今全球至少有6766万6600人被认为已康复。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出来。

全球18日通报新增1万1633人病殁、40万3810起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（2839死）、巴西（1367死）与墨西哥（1047死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计49万3119人病故、2789万5990例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（24万3457人丧生、1003万626例确诊）、墨西哥（17万8108人丧生、202万2662例确诊）、印度（15万6111人丧生、1096万3394例确诊）及英国（11万9387人丧生、408万3242例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有188人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（181人）、捷克（177人）、英国（176人）及义大利（157人）。

从区域来看，欧洲累计82万1409死、3616万5375例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计65万2237死、2049 万9718例确诊；美国和加拿大共计51万4606死、2873万2459例确诊。

亚洲共计25万594死、1582万3876例确诊；中东地区共计10万1809死、520万9722例确诊；非洲共计10万324死、379万9496例确诊；大洋洲共计947死、3万1946 例确诊。（译者：陈彦钧）

© 2021 AFP