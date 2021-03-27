全球COVID-19疫情逾1亿2600万确诊 近277万人病亡

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（法新社巴黎27日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间27日11时（台湾27日晚间7时），全球至少276万8431人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿2607万470例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球26日通报新增1万2707人病殁、62万8514起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（3650死）、美国（1700死）与法国（897死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计54万8089人病故、3016万408例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（30万7112人丧生、1240万4414例确诊）、墨西哥（20万862人丧生、221万9845例确诊）、印度（16万1240人丧生、1190万8910例确诊）及英国（12万6515人丧生、432万5315例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有241人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（202人）、比利时（197人）、蒙特内哥罗（196人）和斯洛维尼亚（193人）。

从区域来看，欧洲累计94万748死、4268万4165例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计76万2817死、2424 万7046例确诊；美国和加拿大共计57万901死、3111万5226例确诊。

亚洲共计26万9068死、1746万9561例确诊；中东地区共计11万2389死、635万2100例确诊；非洲共计11万1532死、416万6258例确诊；大洋洲共计976死、3万6123例确诊。（译者：陈彦钧/核稿：曹宇帆）

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