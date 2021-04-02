全球COVID-19疫情逾1亿2956万例确诊 近283万死

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（法新社巴黎2日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间2日10时（台湾2日晚间6时），全球至少282万9089人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿2956万4590例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球1日通报新增1万2226人病殁、70万3713起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（3769死）、美国（1078死）与匈牙利（525死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计55万3120人病故、3053万9175例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（32万5284人丧生、1283万9844例确诊）、墨西哥（20万3664人丧生、224万4268例确诊）、印度（16万3396人丧生、1230万3131 例确诊）及英国（12万6764人丧生、435万266例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有250人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（220人）、蒙特内哥罗（205人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（203人）、比利时（199人）。

从区域来看，欧洲累计96万2463死、4416万858例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计78万8583死、2499 万294例确诊；美国和加拿大共计57万6113死、3152万5181例确诊。

亚洲共计27万3384死、1805万2699例确诊；中东地区共计11万4511死、656万2048例确诊；非洲共计11万3038死、423万5833例确诊；大洋洲共计997死、3万7678例确诊。（译者：陈彦钧/核稿：杨昭彦）

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