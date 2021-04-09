全球COVID-19疫情逾1亿3390万确诊 290万多人死

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（法新社巴黎9日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间9日10时（台湾9日晚间6时），全球至少290万3907人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿3390万8150例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球8日通报新增1万3619人病殁、79万9649起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（4249死）、美国（999死）与印度（780死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计56万115人病故、3100万3070例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（34万5025人丧生、1327万9857例确诊）、墨西哥（20万6146人丧生、226万7019例确诊）、印度（16万7642人丧生、1306万542例确诊）及英国（12万6980人丧生、437万321例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有258人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（235人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（220人）、蒙特内哥罗（214人）和保加利亚（202人）。

从区域来看，欧洲累计98万8416死、4575万7565例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计81万7239死、2583 万3294例确诊；美国和加拿大共计58万3319死、3203万6171例确诊。

亚洲共计28万1586死、1906万3268例确诊；中东地区共计11万7418死、685万8368例确诊；非洲共计11万4924死、431万9964例确诊；大洋洲共计1005死、3万9522例确诊。（译者：陈彦钧/核稿：曹宇帆）

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