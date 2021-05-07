全球COVID-19疫情逾1亿5598万确诊 近326万人病亡

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎7日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间7日10时（台湾7日晚间6时），全球至少325万8595人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿5598万1070例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球6日通报新增1万3956人病殁、85万571起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（3915死）、巴西（2550死）、美国（776死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计58万64人病故、3260万5023例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（41万6949人丧生、1500万3563例确诊）、印度（23万4083人丧生、2149万1598例确诊）、墨西哥（21万8173人丧生、235万8831例确诊）及英国（12万7583人丧生、442万8553例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，匈牙利是死亡率最高国家，每10万人就有293人染疫丧命；接下来依序为捷克（276人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（267人）、蒙特内哥罗（243人）及北马其顿（242人）。

从区域来看，欧洲累计108万6526死、5124万3444例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计94万3892死、2955万7728例确诊；美国和加拿大共计60万4552死、3386万7256例确诊。

亚洲共计36万5219死、2865万88例确诊；中东地区共计13万3721死、800万8076例确诊；非洲共计12万3625死、461万526例确诊；大洋洲共计1060死、4万3956例确诊。（译者：陈彦钧/核稿：曹宇帆）

© 2021 AFP