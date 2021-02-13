全球COVID-19疫情逾1亿815万例确诊 超过238万死

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（法新社巴黎13日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间13日11时（台湾13日晚间7时），全球至少238万4059人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿815万1590例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今全球至少有6609万1900人被认为已经康复。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球12日通报新增1万5207人病殁、43万246起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（5527死）、墨西哥（1323死）与巴西（1288死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计48万902人病故、2749万2413例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（23万7489人丧生、976万5455例确诊）、墨西哥（17万2557人丧生、197万8954例确诊）、印度（15万5550人丧生、1089万2746例确诊）及英国（11万6287人丧生、401万3799例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有186人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（178人）、英国（171人）、捷克（169人）及义大利（154人）。

从区域来看，欧洲累计79万9198死、3536万4488例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计63万5834死、2002 万1361例确诊；美国和加拿大共计50万2064死、2831万2719例确诊。

亚洲共计24万7725死、1563万8451例确诊；中东地区共计10万471死、505万1452例确诊；非洲共计9万7821死、373万1259例确诊；大洋洲共计946死、3万1862例确诊。（译者：陈彦钧/核稿：杨昭彦）

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