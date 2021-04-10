全球COVID-19疫情1亿3460多万确诊 逾291万人病殁

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（法新社巴黎10日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间10日10时（台湾10日晚间6时），全球至少291万7316人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿3464万8510例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球9日通报新增1万3924人病殁、76万9876起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（3693死）、美国（931死）与墨西哥（874死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计56万1074人病故、3108万5251例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（34万8718人丧生、1337万3174例确诊）、墨西哥（20万7020人丧生、227万2064例确诊）、印度（16万8436人丧生、1320万5926 例确诊）及英国（12万7040人丧生、436万5461例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有259人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（238人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（222人）、蒙特内哥罗（216人）与保加利亚（204人）。

从区域来看，欧洲累计99万2995死、4601万6590例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计82万3259死、2600 万8344例确诊；美国和加拿大共计58万4315死、3212万7378例确诊。

亚洲共计28万2857死、1924万4871例确诊；中东地区共计11万7693死、687万9123例确诊；非洲共计11万5192死、433万2511例确诊；大洋洲共计1005死、3万9696例确诊。（译者：陈彦钧/核稿：曹宇帆）

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