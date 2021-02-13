全球COVID-19疫苗取得不公 专家：疫情将没有尽头

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（法新社巴黎12日电） 多位流行病专家今天齐声警告，除非所有国家都能快速且公平地取得疫苗，否则即使研发出新的疫苗，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情仍不会结束。

虽然数国已在考虑，要在国际旅行恢复时推出疫苗护照措施，多位专家在英国医学期刊「刺胳针」（Lancet）发表公开信表示，富裕国家囤积疫苗，只会拉长全球卫生紧急状态。

他们警告，「疫苗民族主义」作祟，会让协助中低收入国家取得疫苗的疫苗全球取得机制（COVAX COVID-19）在未来几年面临严重的剂量短缺问题。

公开信主笔、任教于伦敦政经学院（The London School of Economics and Political Science）的沃特斯（Olivier Wouters）说：「冷酷的事实是，为了替足够人数施打疫苗、形成全球免疫力，全世界目前需要的COVID-19疫苗剂量，比史上任何一支疫苗都多。」

「除非疫苗公平配送，否则还要好几年才能控制住全球疫情。」

尽管目前正在研发和已获批准的COVID-19疫苗达20 多款，低收入国家在采购、施打疫苗作业上，仍面临庞大的物流挑战。

这些挑战包括缺乏采购疫苗的资金，运送、储存疫苗的基础设备也欠佳，尤其目前市面上所谓的传讯核糖核酸（mRNA）疫苗，整个流程都需要保存在极低温度下。

此外，即便公私部门对疫苗研发与采购的投资规模已是前所未见，COVAX估计2021年还需额外68亿美元（约新台币1906亿元）资金，才能取得足够疫苗来提供给92个开发中国家。

公开信指出，根据可得的销售数据，占世界人口16%的富裕国家购买了全球70%的疫苗，足以让他们每一个公民施打好几次。

在伦敦大学卫生暨热带医学院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）任教的执笔人之一吉特（Mark Jit）说：「以这种方式取得大量疫苗，等于是在穷国的医护人员与高风险人口施打疫苗前，对自己的人民广泛施打疫苗。」

这封公开信呼吁药厂加快将技术转移到开发中国家，以协助他们在国内制造疫苗，并称目前市场上的疫苗价格「高到令人却步」，敦促他们控制价格。

公开信执笔人说，中国、印度、俄罗斯研发的疫苗一旦获得世界卫生组织（WHO）批准，将对贫困国家带来莫大的帮助，因为这些疫苗供应和保存方式全都易于欧美版疫苗。

© 2021 AFP