全球COVID-19确诊累计突破6500万例

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（法新社巴黎4日电） 根据法新社汇整官方来源数据，截至格林威治标准时间4日7时50分，全球累计已有6508万4394人确诊感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），其中150万4984人病殁。

扩大筛检只是染疫人数增加的原因之一；欧洲和美国都面临新一波重大疫情。

其中欧洲仍是目前确诊病例数最多的地区，累计已有1900多万人染疫，包含43万人不治。欧洲52国过去一周合计新增将近170万例确诊，与前一周相当。

美国累计则已有1400万多人染疫，占全球总数的1/5；其中死亡达27万6000例。且当地疫情仍以空前速度扩散，根据约翰霍普金斯大学（Johns HopkinsUniversity）统计，光是3日一天便新增21万多例确诊，创下单日新高纪录。

美国和加拿大合计累计已有1450万例确诊，其中至少有28万8705人病故。

拉丁美洲和加勒比海地区累计则有1330万例确诊，45万3974例死亡。其次亚洲累计有1260万例确诊，19万7559例死亡；中东累计340万例确诊，8万163例死亡；非洲累计220万例确诊，5万2825例死亡；大洋洲累计3万388例确诊，942例死亡。（译者：张正芊/核稿：杨昭彦）

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