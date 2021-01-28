全球COVID-19确诊超过1亿82万例 逾217万人病殁

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（法新社巴黎28日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间28日11时（台湾28日晚间7时），全球至少217万6000人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿82万9870例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今全球至少有6129万8900人被认为已康复。

上述数据是依据各国卫生当局每日提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据。且这只是实际感染总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球27日通报新增1万6585人病殁、58万4147起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（3618死）、英国（1725死）与墨西哥（1623死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计42万9202人病故、2559万8359例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（22万161人丧生、899万6876例确诊）、印度（15万3847人丧生、1070万1193例确诊）、墨西哥（15万3639人丧生、180万6849例确诊）及英国（10万1887人丧生、371万5054例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有181人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（165人）、英国（150人）、捷克（149人）及义大利（144人）。

从区域来看，欧洲累计71万9737死、3273万2486例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计58万4064死、1849万7558例确诊；美国和加拿大共计44万8711死、2635万8475例确诊。

亚洲共计23万8186死、1506万2139例确诊；中东地区共计9万6371死、465万2436例确诊；非洲共计8万7986死、349万5128例确诊；大洋洲共计945死、3万1656例确诊。（译者：张正芊）

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