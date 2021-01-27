全球COVID-19确诊逾1亿23万例 将近216万人病故

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（法新社巴黎27日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间27日11时（台湾27日晚间7时），全球至少215万9155人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿23万6600例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今全球至少有6093万3300人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球26日通报新增1万8109人病殁、60万4473起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（4206死）、墨西哥（1743死）与英国（1631死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计42万5227人病故、2544万3876例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（21万8878人丧生、893万3356例确诊）、印度（15万3724人丧生、1068万9527例确诊）、墨西哥（15万2016人丧生、178万8905例确诊）及英国（10万162人丧生、368万9746例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有180人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（164人）、英国（148人）、捷克（147人）及义大利（143人）。

从区域来看，欧洲累计71万3104死、3250万9118例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计58万125死、1836万8250例确诊；美国和加拿大共计44万4589死、2619万9885例确诊。

亚洲共计23万7275死、1501万6736例确诊；中东地区共计9万6165死、463万4408例确诊；非洲共计8万6952死、347万6561例确诊；大洋洲共计945死、3万1645例确诊。

© 2021 AFP