全球COVID-19确诊逾1亿6674万例 超过346万人病殁

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（法新社巴黎24日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间24日10时（台湾24日晚间6时），全球至少346万5398人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿6674万1960例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球23日通报新增8971人病殁、49万3617起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（4454死）、巴西（860死）、哥伦比亚（496死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计58万9893人病故、3311万7770例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（44万9068人丧生、1608万3258例确诊）、印度（30万3720人丧生、2675万2447例确诊）、墨西哥（22万1647人丧生、239万6604例确诊）及英国（12万7721人丧生、446万2538例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，匈牙利是死亡率最高国家，每10万人就有306人染疫丧命；接下来依序为捷克（280人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（278人）、北马其顿（255人）和保加利亚（252人）。

从区域来看，欧洲累计112万2934死、5244万4389例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计100万9016死、3189万4421例确诊；美国和加拿大共计61万5117死、3447万6257例确诊。

亚洲共计44万8446死、3469万7467例确诊；中东地区共计14万354死、842万847例确诊；非洲共计12万8437死、476万1090例确诊；大洋洲共计1094死、4万7496例确诊。

© 2021 AFP