全球COVID-19确诊逾1亿7353万例 近374万人病殁

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（法新社巴黎8日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间8日10时（台湾8日晚间6时），全球至少373万9777人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿7353万7280例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球7日通报新增8031人病殁、33万2655起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（2123死）、巴西（1010死）、阿根廷（732死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计59万7952人病故、3337万8146例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（47万4414人丧生、1698万4218例确诊）、印度（35万1309人丧生、2899万6473例确诊）、墨西哥（22万8838人丧生、243万4562例确诊）及秘鲁（18万6757人丧生、198万4999例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有566人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（309人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（287人）、捷克（282人）和北马其顿（262人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计118万3809死、3408万7699例确诊；欧洲累计114万4324死、5330万1549例确诊；美国和加拿大共计62万3696死、3477万1613例确诊。

亚洲共计50万9018死、3762万1702例确诊；中东地区共计14万5255死、877万567例确诊；非洲共计13万2571死、493万4476例确诊；大洋洲共计1104死、4万9679例确诊。

© 2021 AFP