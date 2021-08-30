全球COVID-19确诊逾2亿1634万例 超过450万人病殁

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（法新社巴黎30日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间30日10时（台湾30日晚间6时），全球至少450万620人死于COVID-19（2019冠状病毒疾病），至少2亿1634万4180例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球29日通报新增6952人病殁、44万6872起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为俄罗斯（792死）、伊朗（669死）、印尼（568死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计63万7539人病故、3879万8963例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（57万9308人丧生、2074万1815例确诊）、印度（43万8210人丧生、3273万7939例确诊）、墨西哥（25万8165人丧生、333万5700例确诊）及秘鲁（19万8167人丧生、214万8419例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有601人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（311人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（298人）、捷克（284人）、北马其顿（282人）、蒙特内哥罗（273人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计143万6155死、4315万8763例确诊；欧洲累计124万6809死、6289万6600例确诊；亚洲共计77万5755死、4995万1809例确诊。

美国和加拿大共计66万4439死、4028万8517例确诊；非洲共计19万4830死、774万8732例确诊；中东地区共计18万936死、1218万1513例确诊；大洋洲共计1696死、11万8249例确诊。

© 2021 AFP