全球COVID-19确诊逾7346万例 超过163万人病故

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（法新社巴黎16日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间16日11时（台湾16日晚间7时），全球至少163万6687人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少7346万2340例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有4720 万2800人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球15日通报新增1万3816人病殁、70万9087起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（2813死）、巴西（964死）与德国（952死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计30万3867人病故、1672万5039例确诊，至少629万8082人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（18万2799人丧生、697万34例确诊）、印度（14万4096人丧生、993万2547 例确诊）、墨西哥（11万5099人丧生、126万7202例确诊）及义大利（6万5857人丧生、187万576例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有157人染疫丧命；接下来依序为秘鲁（112人）、义大利（109人）、波士尼亚与赫塞哥维纳（105人）、北马其顿共和国（104人）。

从区域来看，欧洲累计49万3165死、2274万4336例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计47万5226死、1418 万7130例确诊；美国和加拿大共计31万7487死、1719万8195例确诊。

亚洲共计20万7297死、1320万6184例确诊；中东地区共计8万5505死、368万5789例确诊；非洲共计5万7064死、241万124例确诊；大洋洲共计943死、3万591例确诊。

© 2020 AFP