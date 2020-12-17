全球COVID-19确诊逾7419万例 将近165万人病故

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（法新社巴黎17日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间17日11时（台湾17日晚间7时），全球至少164万9927人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少7419万5340例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有4758 万人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球16日通报新增1万3886人病殁、72万746起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（3784死）、巴西（936死）与德国（698死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计30万7512人病故、1698万842例确诊，至少629万8082人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（18万3735人丧生、704万608例确诊）、印度（14万4451人丧生、995万6557例确诊）、墨西哥（11万5769人丧生、127万7499例确诊）及义大利（6万6537人丧生、188万8144例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有158人染疫丧命；接下来依序为秘鲁（112人）、义大利（110人）、波士尼亚与赫塞哥维纳（107人）、斯洛维尼亚（105人）。

从区域来看，欧洲累计49万8962死、2300万9988例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计47万7404死、1429 万9617例确诊；美国和加拿大共计32万1256死、1746万96例确诊。

亚洲共计20万8118死、1325万7447例确诊；中东地区共计8万5841死、370万6423例确诊；非洲共计5万7403死、243万1140例确诊；大洋洲共计943死、3万634 例确诊。

© 2020 AFP