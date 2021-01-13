全球COVID-19确诊逾9157万例 超过196万人病故

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（法新社巴黎13日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间13日11时（台湾13日晚间7时），全球至少196万3557人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少9157万4350例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今全球至少有5630万6300人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球12日通报新增1万7623人病殁、73万7900起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（4473死）、墨西哥（1314死）以及英国（1243死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计38万821人病故、2284万8706例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（20万4690人丧生、819万5637例确诊）、印度（15万1569人丧生、1049万6367例确诊）、墨西哥（13万5682人丧生、155万6028例确诊）及英国（8万3203人丧生、316万4051例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有174人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（147人）、波士尼亚与赫塞哥维纳（133人）、义大利（132人）、捷克共和国（128人）。

从区域来看，欧洲累计63万3955死、2948万8840例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计53万5974死、1672 万7673例确诊；美国和加拿大共计39万8002死、2352万1833例确诊。

亚洲共计22万7491死、1441万8119例确诊；中东地区共计9万2648死、427万6704例确诊；非洲共计7万4542死、310万9781例确诊；大洋洲共计945死、3万1402例确诊。

© 2021 AFP