全球COVID-19累计超过273万人病故

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（法新社巴黎24日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间24日11时（台湾24日晚间7时），全球至少273万5411人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿2416万7620例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计数字来计算，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国统计单位其后提出的重新估算数据。且累计确诊人数只是实际染疫人数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球23日通报新增1万1169人病殁、53万1792起确诊病例。根据最新通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（3251死）、美国（869死）和墨西哥（809死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计已54万3849人病故、2992万3094例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（29万8676人丧生、1213万19例确诊）、墨西哥（19万9048人丧生、220万3041例确诊）、印度（16万441人丧生、1173万4058例确诊）及英国（12万6284人丧生、430万7304例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有236人染疫丧命；接下来依序为比利时（196人）、蒙特内哥罗（194人）、匈牙利（194人）及斯洛维尼亚（192人）。

从区域来看，欧洲累计92万8153死、4186万5111例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计75万351死、2381万3265例确诊；美国和加拿大共计56万6579死、3086万4115例确诊。

亚洲共计26万7511死、1721万2349例确诊；中东地区共计11万1326死、625万679例确诊；非洲共计11万517死、412万6929例确诊；大洋洲共计974死、3万5179例确诊。（译者：张正芊）

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