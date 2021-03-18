全球COVID-19累计近1亿2121万例确诊 268万多人病故

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（法新社巴黎18日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间18日11时（台湾18日晚间7时），全球至少268万2032人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿2120万9630例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计数字来计算，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国统计单位其后提出的重新估算数据。且累计确诊人数只是实际染疫人数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球17日通报新增1万145人病殁、51万9581起确诊病例。根据最新通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（2648死）、美国（1119死）和墨西哥（789死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计已53万8093人病故、2960万8026例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（28万4775人丧生、1169万3838例确诊）、墨西哥（19万5908人丧生、217万5462例确诊）、印度（15万9216人丧生、1147万4605例确诊）及英国（12万5831人丧生、427万4579例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有226人染疫丧命；接下来依序为比利时（195人）、斯洛维尼亚（190人）、蒙特内哥罗（186人）及英国（185人）。

从区域来看，欧洲累计90万8387死、4059万117例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计72万9448死、2312万7218例确诊；美国和加拿大共计56万638死、3052万6205例确诊。

亚洲共计26万4580死、1680万9364例确诊；中东地区共计10万9308死、605万5974例确诊；非洲共计10万8708死、406万7077例确诊；大洋洲共计963死、3万3679例确诊。（译者：张正芊）

© 2021 AFP