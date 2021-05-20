全球COVID-19累计1亿6480万人染疫 近342万人不治

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（法新社巴黎20日电） 经汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间20日10时（台湾20日晚间6时），全球至少341万9488人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿6480万5270例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发迄今，绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上列数据是依据各国卫生当局每天提供的统计数字来计算，但不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国统计单位其后提出的重新估算数据。且累计确诊人数只是实际染疫人数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球19日通报新增1万3774人病殁、64万6174起确诊病例。根据最新通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（3874死）、巴西（2641死）和美国（648死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计已58万7874人病故、3302万6741例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（44万1691人丧生、1581万2055例确诊）、印度（28万7122人丧生、2577万2440例确诊）、墨西哥（22万850人丧生、238万7512例确诊）及英国（12万7694人丧生、445万2527例确诊）。

若依照染疫死亡人数占人口比例，匈牙利是死亡率最高国家，每10万人就有304人染疫丧命；其次依序为捷克（280人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（277人）、北马其顿（252人）及蒙特内哥罗（250人）。

从区域来看，欧洲累计111万6560死、5253万7114例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计99万3635死、3128万1754例确诊；美国和加拿大共计61万2920死、3436万7074例确诊。

亚洲共计42万8996死、3352万3606例确诊；中东地区共计13万9052死、832万7964例确诊；非洲共计12万7246死、472万903例确诊；大洋洲共计1079死、4万6856例确诊。

© 2021 AFP