全球COVID-19超过1亿2817万例确诊 逾280万人病殁

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（法新社巴黎31日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间31日11时（台湾31日晚间7时），全球至少280万5004人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿2817万3020例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球30日通报新增1万1912人病殁、61万1587起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（3780死）、美国（1038死）与墨西哥（807死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计55万998人病故、3039万3702例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（31万7646人丧生、1265万8109例确诊）、墨西哥（20万2633人丧生、223万2910例确诊）、印度（16万2468人丧生、1214万9335 例确诊）及英国（12万6670人丧生、434万1736例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有247人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（212人）、蒙特内哥罗（200人）、波士尼亚-赫塞哥维纳 (199人）以及比利时（198人）。

从区域来看，欧洲累计95万3861死、4356万6193例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计77万8296死、2468 万4869例确诊；美国和加拿大共计57万3919死、3136万8723例确诊。

亚洲共计27万1692死、1782万4180例确诊；中东地区共计11万3740死、648万6902例确诊；非洲共计11万2503死、420万5005例确诊；大洋洲共计993死、3万7154例确诊。

© 2021 AFP