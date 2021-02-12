全球COVID-19超过1亿770万例确诊 逾236万人病殁

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（法新社巴黎12日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间12日11时（台湾12日晚间7时），全球至少236万8493人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿770万6980例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今全球至少有6582万8800人被认为已康复。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球11日通报新增1万3932人病殁、43万5006起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（3856死）、墨西哥（1474死）与巴西（1351死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计47万5449人病故、2739万2803例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（23万6201人丧生、971万3909例确诊）、墨西哥（17万1234人丧生、196万8566例确诊）、印度（15万5360人丧生、 1087万1294例确诊）及英国（11万5529人丧生、399万8655例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有186人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（177人）、英国（170人）、捷克（167人）及义大利（153人）。

从区域来看，欧洲累计79万4520死、3521万4103例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计63万2330死、1992 万3788例确诊；美国和加拿大共计49万6512死、2820万9053例确诊。

亚洲共计24万6706死、1558万9909例确诊；中东地区共计10万228死、502万106例确诊；非洲共计9万7251 死、371万8174例确诊；大洋洲共计946死、3万1853例确诊。

© 2021 AFP