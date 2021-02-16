全球COVID-19超过1亿907万例确诊 240万多人病故

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（法新社巴黎16日电） 汇整官方数据后显示，截至格林威治标准时间16日11时（台湾16日晚间7时），全球至少240万8243人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿907万4730例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发迄今，全球至少有6687万2700人被认为已康复。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球15日通报新增6743人病殁、27万8225起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1009死）、西班牙（702死）、巴西与德国（皆528死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计48万6332人病故、2769万4647例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（23万9773人丧生、986万6710例确诊）、墨西哥（17万4657人丧生、199万5892例确诊）、印度（15万5813人丧生、1092万5710例确诊）及英国（11万7396人丧生、404万7843例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有187人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（179人）、英国（173人）、捷克（172人）及义大利（155人）。

从区域来看，欧洲累计80万7971死、3568万6022例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计64万2657死、2021万9831例确诊；美国和加拿大共计50万7641死、2852万1174例确诊。

亚洲共计24万8948死、1572万7936例确诊；中东地区共计10万1134死、512万4728例确诊；非洲共计9万8946死、376万3136例确诊；大洋洲共计946死、3万1910例确诊。（译者：张正芊）

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