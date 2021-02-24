全球COVID-19逾1亿1207万例确诊 超过248万人病故

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（法新社巴黎24日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间24日11时（台湾24日晚间7时），全球至少248万6116人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿1207万9230例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今全球至少有6780万3500人被认为已康复。上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球23日通报新增1万1665人病殁、41万5997起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（2306死）、巴西（1386死）与墨西哥（1273死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计50万2681人病故、2826万1619例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（24万8529人丧生、1025万7875例确诊）、墨西哥（18万1809人丧生、205万2266例确诊）、印度（15万6567人丧生、1103万176例确诊）及英国（12万1305人丧生、413万4639例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有189人染疫丧命；接下来依序为捷克（184人）、斯洛维尼亚（182人）、英国（179人）及义大利（159人）。

从区域来看，欧洲累计83万7871死、3686万4119例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计66万4682死、2090万691例确诊；美国和加拿大共计52万4428死、2911万2869例确诊。

亚洲共计25万3080死、1597万7756例确诊；中东地区共计10万2941死、534万4396例确诊；非洲共计10万2167死、384万7262例确诊；大洋洲共计947死、3万2140 例确诊。

© 2021 AFP