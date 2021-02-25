全球COVID-19逾1亿1251万例确诊 249万多人病故

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎25日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间25日11时（台湾25日晚间7时），全球至少249万8003人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿1251万2890例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今全球至少有6905万2600人被认为已康复。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计数字来计算，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国统计单位其后提出的重新估算数据；且累计确诊人数只是实际染疫人数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球24日通报新增1万1141人病殁、43万2248起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（2337死）、巴西（1428死）和墨西哥（1006死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计50万5899人病故、2833万6188例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（24万9957人丧生、1032万4463例确诊）、墨西哥（18万2815人丧生、206万908例确诊）、印度（15万6705人丧生、1104万6914例确诊）及英国（12万1747人丧生、414万4577例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有190人染疫丧命；接下来依序为捷克（185人）、斯洛维尼亚（183人）、英国（179人）及义大利（160人）。

从区域来看，欧洲累计84万1428死、3703万2495例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计66万7824死、2100 万8411例确诊；美国和加拿大共计52万7688死、2919万374例确诊。

亚洲共计25万4426死、1601万6016例确诊；中东地区共计10万3221死、537万6239例确诊；非洲共计10万2468死、385万7182例确诊；大洋洲共计948死、3万2173例确诊。

© 2021 AFP