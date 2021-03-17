全球COVID-19逾1亿2066万例确诊 267万多人病故

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（法新社巴黎17日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间17日11时（台湾17日晚间7时），全球至少267万1720人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿2066万7410例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍有后遗症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球16日通报新增1万149人病殁、49万1222起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（2841死）、美国（1242死）与义大利（502死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计53万6922人病故、2954万9556例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（28万2127人丧生、1160万3535例确诊）、墨西哥（19万5119人丧生、216万9007例确诊）、印度（15万9044人丧生、1143万8734 例确诊）及英国（12万5690人丧生、426万8821例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有223人染疫丧命；接下来依序为比利时（195人）、斯洛维尼亚（189人）、英国（185人）及蒙特内哥罗（183人）。

从区域来看，欧洲累计90万4677死、4035万2969例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计72万5270死、2299 万1917例确诊；美国和加拿大共计55万9436死、3046万4251例确诊。

亚洲共计26万3976死、1674万9606例确诊；中东地区共计10万8978死、602万85例确诊；非洲共计10万8420死、405万4928例确诊；大洋洲共计963死、3万3661例确诊。

© 2021 AFP