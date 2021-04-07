全球COVID-19逾1亿3238万例确诊 287万多人病殁

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（法新社巴黎7日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间7日10时（台湾7日晚间6时），全球至少287万4984人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿3238万2700例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球6日通报新增1万2384人病殁、64万4889起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（4195死）、美国（1105死）与波兰（638死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计55万6528人病故、3084万7167例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（33万6947人丧生、1310万580例确诊）、墨西哥（20万5002人丧生、225万6380例确诊）、印度（16万6177人丧生、1280万1785例确诊）及英国（12万6882人丧生、436万4529例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有255人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（229人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（215人）、蒙特内哥罗（211人）、比利时（201人）。

从区域来看，欧洲累计97万8685死、4519万9611例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计80万5865死、2550万9650例确诊；美国和加拿大共计57万9637死、3186万1808例确诊。

亚洲共计27万8872死、1872万4429例确诊；中东地区共计11万6599死、675万5503例确诊；非洲共计11万4322死、429万2665例确诊；大洋洲共计1004死、3万9038例确诊。

© 2021 AFP