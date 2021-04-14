全球COVID-19逾1亿3740万例确诊 296万多人病殁

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（法新社巴黎14日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间14日10时（台湾14日晚间6时），全球至少296万1387人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿3740万7740例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球13日通报新增1万3270人病殁、78万837起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（3808死）、印度（1027死）与义大利（917死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计56万3446人病故、3134万5992例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（35万8425人丧生、1359万9994例确诊）、墨西哥（21万294人丧生、228万6133例确诊）、印度（17万2085人丧生、1387万3825例确诊）及英国（12万7123人丧生、437万5814例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有263人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（248人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（228人）、蒙特内哥罗（221人）、保加利亚（210人）。

从区域来看，欧洲累计100万7383死、4691万3820例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计84万1056死、2650万6711例确诊；美国和加拿大共计58万6831死、3242万2317例确诊。

亚洲共计28万8780死、2006万6518例确诊；中东地区共计11万9946死、708万4897例确诊；非洲共计11万6384死、437万2889例确诊；大洋洲共计1007死、4万589例确诊。

© 2021 AFP