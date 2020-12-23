全球COVID-19逾7799万例确诊 超过171万人病故

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（法新社巴黎23日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间23日11时（台湾23日晚间7时），全球至少171万8209人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少7799万2300例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有4948 万1100人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球22日通报新增1万4037人病殁、68万6758起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（3030死）、巴西（968死）与德国（962死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计32万2849人病故、1823万7190例确诊，至少629万8082人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（18万8259人丧生、731万8821例确诊）、印度（14万6444人丧生、1009万9066例确诊）、墨西哥（11万9495人丧生、133万8426例确诊）及义大利（6万9842人丧生、197万7370例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有162人染疫丧命；其次依序为斯洛维尼亚（116人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（116人）、义大利（116人）与秘鲁（113人）。

从区域来看，欧洲累计52万9976死、2448万5509例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计48万9366死、1482 万7483例确诊；美国和加拿大共计33万7248死、1875万7054例确诊。

亚洲共计21万2715死、1352万6275例确诊；中东地区共计8万7702死、381万6525例确诊；非洲共计6万258 死、254万8663例确诊；大洋洲共计944死、3万792例确诊。

© 2020 AFP