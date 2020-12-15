全球LGBTI权益抬头 仍有69国视同性恋为犯罪

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（法新社日内瓦15日电） 社运人士今天表示，尽管全球同志权益已有长足进展，数十个国家仍将两厢情愿的同性性行为视为犯罪，其中有6国会将同性恋者处以死刑。

国际男女同志协会（ILGA）的新研究发现，全球同性恋、双性恋、跨性别及双性人等多元性别者（LGBTI）人士在获得法律保障方面「进展显着」。

这个组织说，即便是在2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行这段对LGBTI和其他少数族群带来额外重大挑战期间，「依然出现正面发展」。

根据ILGA研究，尽管这类趋势正逐渐为人所接受，但有69个联合国成员国仍继续将同志间合意性行为视为犯罪，ILGA证实有34个国家在过去5年积极执行相关法律。

ILGA研究警告，实际数字可能「远高于此」。

ILGA研究协调员和研究主笔孟迪斯（Lucas Ramon Mendos）在声明中说，位于非洲中西部的加彭共和国修正2019年法律中一项认定同性恋有罪的条文后，把同性性行为视为有罪的国家比去年少了一国。

孟迪斯说：「无论法律中是否有这类条款，只要被怀疑与同性别者发生性关系，随时可能遭举报和逮捕。」

他说：「法院积极起诉并判处他们入狱服刑、公开鞭刑，甚至死刑。」

在汶莱、伊朗、茅利塔尼亚、沙乌地阿拉伯、叶门和奈及利亚北部12省，法律规定同性间的合意性行为可处死刑。

© 2020 AFP