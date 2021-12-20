全美各城2021年凶杀案件创新高

（法新社华盛顿20日电） 美国各大小城市今年发生的凶杀案件数创新高，原因包括伴随疫情而来的各种创伤、经济复苏扩大少数族群的落后差距、以及对警方的不信任以致国内拥枪数量创新高等。

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宾州费城今年已打破自1990年创下的案件数纪录，这座有「兄弟友爱之城」（City of Brotherly Love）之称、拥有150万人口的城市，今年至少发生535起凶杀案，已超过美国最大的两座城市━纽约和洛杉矶。

大型和中型城市的数据很惊人：华盛顿特区今年至少发生211起凶杀案；而中型和小型城市像是新墨西哥州城市阿尔伯克基（Albuquerque）约100起、俄勒冈州波特兰至少70起，以及维吉尼亚州里契蒙（Richmond）80起， 也都创下记录。

在佛罗里达海湾海岸大学（Florida Gulf Coast University）讲授犯罪学的退休警官汤玛斯（David Thomas）说：「简单来说，这个国家已失去理智。」

他说：「对所有事情都束手无策让人们感到生气，由于这种挫败感，心理因应机制就冲出理智线外了。」

非裔的汤玛斯说，年轻人、特别是有色人种「会有这种牢骚，他们互相怪罪、然后在脸书（Facebook）发泄，最后枪击事件就发生了。」

强生-史佩特也指责所谓的「钻头音乐」（drill music）或「钻头饶舌」的影响，这是一种以暗黑和残酷暴力为特徵的嘻哈音乐。在音乐影片中，年轻人看到这些钻头歌手在演奏激进音乐时「展示可以贩售的不同类型枪枝」。

但对犯罪分析师艾薛尔（Jeff Asher）和其他专家来说，凶杀案激增的主因是「枪枝销量自COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情以来大幅增长」。

根据美国枪械顾问公司SAAF（Small Arms Analytics and Forecasting）统计，枪枝销量在2020年接近2300万支，创下新高纪录，预计今年销量仍将达到2000万支。

天主教神父、芝加哥反枪枝暴力倡议人士福列格（Michael Pfleger）说：「枪枝已成为许多人防卫或攻击的第一线。街上民众会告诉你『我必须拥有一把枪，因为大家都有』。」

枪枝暴力和贪腐是芝加哥长年以来的问题，今年发生的凶杀案已打破1994年以来的800起案件纪录。

大多数杀戮涉及敌对街头势力，之中大部分受害者是非裔美国人，儿童也常被流弹击中。

专家表示，向警方报案的暴力犯罪中，2020年仅有不到50%宣布破案。美国一些自由主义者因此推动「砍警察经费」（defund police）的运动，鼓吹把部分城市预算从执法部门移转到社会项目，希望从根本来解决暴力问题。

曾任中央情报局（CIA）探员的艾薛尔告诉法新社：「民众对警察的不信任愈来愈强，特别是在2020年5月非裔男子佛洛伊德（George Floyd）因白人员警执法不当而丧命后，导致民众倾向把主导权掌握在自己手中。」

但是福列格认为，砍警察经费是没有帮助的，「不是要摆脱警察，而是要摆脱无效计画，将资金投入社区项目中来预防暴力」。

他认为，要为都市贫困社区的人们提供犯罪和暴力以外的选择，还有很多未竟之事，「你不能只是要求他们放下枪，却不给其他替代的东西」。（译者：陈怡君/核稿：严思祺）

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