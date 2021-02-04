全脸与双手移植成功第一人 22岁男子车祸余生

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（法新社华盛顿3日电） 医疗团队今天宣布，美国新泽西州1名车祸重伤的22岁男子接受脸部和双手移植后，手术成功，为全球首例。

迪米欧（Joe DiMeo）2018年7月夜班下班开车回家时，因为睡着导致车辆翻覆接着爆炸，身体超过80%遭受3级灼伤。

尽管他被路人救回一命，但深受重伤，包括手指切除、脸部严重伤疤、失去上唇与眼皮，影响视力以及进行正常和独立生活的能力。

他待在医院烧烫伤病房4个月，多次接受移植以及救命的输血，之后藉医疗诱导昏迷了近2个半月。

但迪米欧在记者会上表示，他现在有「生命的第2次机会」，话语中也充满对未来的希望。他说，「隧道尽头总是有光，永不放弃」。

他的移植手术是由纽约大学朗格尼医学中心（NYU Langone Health）负责，使用先进的3D列印技术，在2020年8月15日进行手术，有96名医疗照护人员组成的团队参与，历时约23小时完成。

领导手术的朗格尼医学中心脸部移植计画（Face Transplant Program）主任、外科医师罗德里格斯（Eduardo Rodriguez）表示：「我们所有人都同意乔（迪米欧）是完美的病人，他是我看过最有动力的病患。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP