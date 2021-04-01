全英音乐奖入围名单女歌手风光 韩天团BTS写历史

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（法新社伦敦31日电） 女性歌手无疑是今天2021年全英音乐奖入围名单中的最大赢家，在压轴的最佳年度专辑奖5个名额中抢下4席。而防弹少年团则改写历史，成为第一个获全英音乐奖提名的韩国团体。

全英音乐奖（Brit Awards）史上首度有4名女歌手同时入围这项压轴大奖，一改去年这个奖项入围者清一色都是男性所引发的批评。

英国唱作俱佳的杜娃黎波（Dua Lipa）刚凭「流行先锋」（Future Nostalgia）在葛莱美奖颁奖典礼抱走最佳流行演唱专辑奖，如今要问鼎全英音乐奖最佳年度专辑奖。

25岁的杜娃黎波本届还入围另外两座奖，包括最佳女演唱人奖，夯曲 Physical也一举入围最佳单曲奖。

除了杜娃黎波，新生代歌手兼诗人Arlo Parks、灵魂歌手Celeste、饶舌双人组 Young T & Bugsey以及制作人乔柯瑞（Joel Corry）也都各入围3项，最为风光。

流行歌手亚莉安娜（Ariana Grande）、怪奇比莉（Billie Eilish）、卡蒂B（Cardi B）、麦莉希拉（Miley Cyrus）以及泰勒丝（Taylor Swift）入围最佳国际女歌手奖。

布鲁斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）、淘气阿甘（Childish Gambino）、威肯（The Weeknd）、温驯高角羚乐团（Tame Impala）以及Burna Boy入围最佳国际男歌手奖。

韩国超人气男团防弹少年团（BTS）今年首度入围全英音乐奖，将争取国际团体奖荣誉；出身英国偶像团体「1世代」（One Direction）的哈利史泰尔斯（Harry Styles）则将以单曲 Watermelon Sugar角逐最佳英国单曲奖的肯定。

奖落谁家将于5月11日于伦敦O2体育馆（O2 Arena）举行的颁奖典礼揭晓。2019冠状病毒疾病（COVID-19 ）疫情影响，颁奖典礼将以什么形式举行目前还不清楚。（译者：蔡佳敏/核稿：陈政一）

© 2021 AFP