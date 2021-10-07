八哥逃出阿富汗获第二鸟生 学法语成使馆吉祥物

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（法新社杜拜6日电） 一名阿富汗女孩在逃离武装组织塔利班政权时带着一只八哥鸟，这只鸟在法国驻阿拉伯联合大公国大使宅邸找到新的安身之处，学会用法语「你好」（bonjour）打招呼，还交了女友。

阿富汗女孩阿莉亚（Alia，化名）带着爱鸟「啾吉」（Juji），「精疲力竭」地抵达阿联达夫拉（Al-Dhafra）空军基地；法国驻阿联大使夏泰尔（Xavier Chatel）说，他深深被阿莉亚感动。

夏泰尔在一连串推文中叙述，阿莉亚得知，由于「卫生因素」，她不能带着爱鸟继续前往法国，为此伤心落泪。

他写道：「她在喀布尔机场克服万难，要带这只珍爱的小家伙同行。」

「她默默哭泣，我深受感动。我答应在官邸照顾并喂养这只鸟。她随时都能来探望它、把它领回。我永远不会忘记她感激至极的模样。」

夏泰尔说，啾吉如今已经交了「女朋友」，是一只每天都会来探望它的鸽子，且在一番「循循善诱」下，啾吉总算会用法语说「你好」。夏泰尔形容，那一刻「直击我心」。

他写道：「人在巴黎的鸟主人阿莉亚今天在推特上找到了我。她很高兴看到鸟儿受到如此照顾。」

夏泰尔说：「她希望我教啾吉法语。阿莉亚，你的鸟儿已经成了使馆吉祥物，但它在这里等你，如果可以，有朝一日我会亲自带它去找你。」

© 2021 AFP