八村垒入选东奥日本男篮 还将任开幕式掌旗官

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（法新社东京5日电） 日本奥会今天宣布，美国职篮NBA的非裔日籍球星八村垒将担任东京奥运日本代表团掌旗官。目前东奥开幕典礼尚不确定会否开放观众进场。

日本奥林匹克委员会（JOC）今天公布，由23岁的八村垒与22岁的女子角力选手须崎优衣，共同出任7月23日开幕典礼的日本代表队掌旗官。

随外界对新冠疫情升温的担忧日增，东奥组委会已表示要重新思考限制奥运活动的现场观众人数，已减少感染风险。

八村垒在声明里说：「我很荣幸能有机会，能让每位日本同胞看到我为日本代表队效力、与队友在赛场并肩作战，让篮球乃至整个本届赛会更有热情。」

日本篮球协会今天宣布东京奥运日本男篮代表队12 人名单，包括NBA球星八村垒与渡边雄太等人。

八村垒出生于日本富山县，父亲是西非国家贝南人、母亲是日本人。他2019年在NBA选秀会上以首轮第9顺位被华盛顿巫师选入，成为日本首位在NBA选秀会第一轮中选的球员。

须崎优衣是日本女子50公斤级角力选手，出生于千叶县，是JOC创立培育运动员的菁英学院（Elite Academy）所栽培的选手，2017年与2018年在世界角力锦标赛二连霸。

© 2021 AFP