公关证实 傻瓜庞克解散

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎22日电） 法国知名电音团体「傻瓜庞克」（Daft Punk）今天透过影片告别粉丝，公关佛瑞泽（Kathryn Frazier）透过电邮向法新社证实傻瓜庞克解散，但没透露原因。

「傻瓜庞克」在社群媒体推出约8分钟长的影片，标题Epilogue有结语、尾声之意，画面撷取自他们的2006年科幻片「傻瓜庞克之机器人现形记」（Electroma）。

影片中可见戴银头盔的成员背上被设定计时炸弹，然后愈走愈远，最后爆炸灰飞烟灭。接下来出现的黑底画面有金色和银色机器手围着光线，下方写着1993-2021，象徵结束两人28年的合作。

从1995年歌曲Da Funk到2013年与美国歌手「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）合作的「幸运星」（Get Lucky），傻瓜庞克成为法国浩室音乐一盏明灯照亮全球，并荣获6座葛莱美奖（Grammy Awards），堪称近年声光效果十足的电子舞曲表演先驱。

他们的最后一张专辑「超时空记忆体」（Random Access Memories）在2014年举行的葛莱美奖颁奖典礼上勇夺最佳年度专辑奖，且「幸运星」获颁最佳年度唱片奖。

他们首张专辑1997年的Homework一鸣惊人，收录Da Funk和Around the World等歌曲，尤其在Around the World音乐录影带中戴上头盔，成了日后的招牌打扮。两人之后在2001年发行第2张录音室专辑Discovery，当中的One More Time、Digital Love和Harder, Better, Faster, Stronger等首首成为经典；2015年再推出专辑Human After All。

© 2021 AFP