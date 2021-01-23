公开称巫术可防COVID-19 斯里兰卡卫生部长确诊

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（法新社可伦坡23日电） 斯里兰卡卫生部长万尼阿拉齐曾公开赞同以巫术和魔法药水防止2019冠状病毒疾病（COVID-19），不过斯国官员今天表示，万尼阿拉齐被验出确诊，将自主隔离。

万尼阿拉齐（Pavithra Wanniarachchi）曾公开喝下魔法药水，并认可其防疫功效，制药的巫师宣称喝下之后可对这项疾病终生免疫，但后来被揭发魔法药水成分是蜂蜜与肉�W蔻。

去年11月，万尼阿拉齐接受一名自称是神明的人的指示，将「圣水」倒入一条河中，认为如此便可终结疫情。

官员表示，在万尼阿拉齐22日确诊后不久，拥有2100万人口的斯里兰卡就批准紧急使用阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）与牛津大学合作研发的疫苗。

一名卫生部次长先前也曾喝下万尼阿拉齐推荐的魔法药水，本周稍早确诊。

斯里兰卡的医生曾说过，没有科学依据能证明这个糖浆的功效，而且目前没有2019冠状病毒疾病的已知疗法。

但上个月仍有数千人不理会限聚令，一窝蜂涌入斯里兰卡中部一座村庄，购买由自称有巫术的木匠班达拉（Dhammika Bandara）制作的药水。

斯里兰卡疫情延烧，去年10月初染疫和病殁人数分别为3300人和13人，如今一路飙升，本周染疫人数已将近5万7000人，死亡病例来到278人。

© 2021 AFP