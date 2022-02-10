公牛胜黄蜂止连败 骑士拔马刺赢3连胜

（法新社洛杉矶9日综合外电报导）美国职篮NBA芝加哥公牛德罗森今天独得36分，助球队以121比109击败夏洛特黄蜂，公牛止住近期2连败；至于克里夫兰骑士与圣安东尼奥马刺的对决，骑士以105比92拔马刺夺3连胜。

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法新社报导，公牛胜黄蜂后与骑士战绩同为34胜21负，经比较团队数据，公牛以些微之差守住领先而排名超前，在东区15队中维持排名第3。

谈到客场胜黄蜂，德罗森（DeMar DeRozan）表示：「我们非赢不可，任何一场比赛我们都输不起。」

抱持着必胜信念，德罗森展现得分效率，全场19投13中，包括三分球4投3中。

他另外抓了5个篮板并贡献球队4助攻，并说：「只是把握住他们给我的机会，并非强出头。」

队友拉文（Zach LaVine）得27分和7篮板，契维奇（Nikola Vucevic）有18分及15篮板的「双十」演出。德罗森曾预测，摆脱疫情及伤兵困扰，下半球季阵容完整的公牛队可能「很吓人」。

首次入选明星队的黄蜂「球三弟」拉米罗．波尔（LaMelo Ball）独得33分，外加9篮板及5助攻，不过独木难撑大局，终场黄蜂苦吞近期6连败，目前排名在东区暂居第9。

至于骑士战马刺，两队阵中各有1名首次入选明星队的崛起新星，分别是贾兰德（Darius Garland）和莫瑞（Dejounte Murray），双方拚高下，争里子也争面子。

骑士贾兰德之前因背伤而缺赛4场，伤愈回归全场15投12中，独得27分并贡献6助攻，艾伦（Jarrett Allen）斩获15分抓14个篮板，制霸禁区，打替补的雷维特（Caris LeVert）得11分，他是本周骑士从印第安纳溜马交易来的得分后卫。

而马刺莫瑞则是得16分、6篮板与9助攻，强生（Keldon Johnson）及瓦塞尔（Devin Vassell）分别进帐18分。（译者：曹宇帆/核稿：严思祺）

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