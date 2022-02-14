公羊关键达阵胜孟加拉虎 2度赢得NFL超级杯

（法新社洛杉矶13日电） 靠第4节1次关键的达阵，职业美式足球联盟NFL公羊今天以23比20险胜孟加拉虎，队史第2度赢得超级杯。

广告 继续浏览后续

NFL国家联会冠军洛杉矶公羊（Los Angeles Rams）今天在SoFi体育场（SoFi Stadium）进行的超级杯（Super Bowl）上半场，两度靠四分卫史塔福（Matthew Stafford）传球达阵，以13比10领先美国联会冠军辛辛那提孟加拉虎（Cincinnati Bengals）。

不过明星接球员贝克汉二世（Odell Beckham Jr.）在第2节出现伤势提前离场，公羊在下半场宣布他不会再上阵，成为球队一大利空。

下半场开踢不久，孟加拉虎靠接球员希金斯（Tee Higgins）接获四分卫巴罗（Joe Burrow）传球达阵及踢球员麦佛逊（Evan McPherson）加踢得手，以17比13超前。麦佛逊之后射门得手，助孟加拉虎以20比13将领先扩大。但公羊靠踢球员盖伊（Matt Gay）射门命中紧咬，让孟加拉虎在前3节踢完，仅以20比16微幅领先。

公羊第4节靠获颁本季最佳进攻球员的头号接球员库普（Cooper Kupp）接获史塔福传球后的达阵及盖伊的加踢得手，以23比20要回领先，最终以3分险胜，孟加拉虎无缘抱回队史首冠。

公羊今天赢球，是队史第2度赢得超级杯，他们在前身圣路易公羊时代，曾于1999年球季赢得超级杯。

© 2022 AFP