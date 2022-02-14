公羊赢得超级杯 库普2次达阵获选MVP

（法新社洛杉矶13日电） 靠库普（Cooper Kupp）的关键达阵，NFL公羊取得超前分，并以23比20击败孟加拉虎，队史第2度赢得超级杯，今天两次达阵的库普也获选为最有价值球员（MVP）。

广告 继续浏览后续

职业美式足球联盟NFL超级杯（Super Bowl）今天在SoFi体育场（SoFi Stadium）进行，这次的比赛前，洛杉矶公羊（Los Angeles Rams）仅于1999年球季、球队还是圣路易公羊的时代，赢过1次超级杯，辛辛那提孟加拉虎（Cincinnati Bengals）则是从未在超级杯拿下胜利。

国家联会冠军公羊此役在上半场两度靠四分卫史塔福（Matthew Stafford）传球达阵，以13比10领先美国联会冠军孟加拉虎，但公羊明星接球员贝克汉二世（Odell Beckham Jr.）于第2节的进攻中，在无身体接触的情况下倒地，并于队友搀扶下提前离场，成为球队争冠一大利空。

第3节孟加拉虎在四分卫巴罗（Joe Burrow）传球下，希金斯（Tee Higgins）接球达阵，加上踢球员麦佛逊（Evan McPherson）先是在这次进攻的加踢得手，随后又射门成功，让球队一举超前，并将领先扩大到20比13。

靠踢球员盖伊（Matt Gay）射门得手紧咬比数的公羊，在前3节打完时以4分落后，第4节再靠史塔福与阵中头号接球员库普（Cooper Kupp）联手完成达阵，加上盖伊加踢也顺利取分，最终23比20险胜孟加拉虎，赢得队史第2座超级杯冠军。

本季以145次接球、1947码、16次接球达阵，勇夺「3冠王」而获选最佳进攻球员的接球员库普，今天两度接球达阵，帮助公羊取得领先，并成功赢得超级杯，这让他获选为本届超级杯的最有价值球员。

在公羊庆祝胜利的时刻，阵中华裔安全卫迟友骏（Taylor Rapp）也向女友求婚成功，在今天「双喜临门」。

© 2022 AFP